شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة عاصفة أسقطت أعلام 16 دولة وبقي العلم السعودي شامخ بالقطب الجنوبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى مدير عام مؤسسة عالم البيئة، إبراهيم عالم، المواقف التي بقيت خالدة في ذاكرته عن الرحلة التي شارك فيها في القطب الشمالي والجنوبي لتهيئة الطريق لتوصيل البضائع من روسيا إلى أوروبا وغيرها من الدول.

وأضاف،خلال حديثه لبرنامج " اللقاء من الصفر"، المذاع على قناة mbc، أنه تعرض للموت خلال الرحلة 3 مرات منها عندما كان في السفينة التي تبحر على الموج الذي يرتفع من 3 إلى 7 أمتار.

ولفت إلى أن الرحلة شارك فيها 16 دولة، واستغل فرصة وجوده بها وقام بالصلاة في القطب الجنوبي ليكون بذلك أول من صلى في هذا المكان، لافتا إلى أن الرحلة شهدت أيضا قيام عاصفة قوية بإسقاط أعلام 16 دولة وبقي العلم السعودي شامخًا، الأمر الذي جعله يشعر بالسعادة عندما رأى علم بلده شامخا وسط هذه الأجواء.