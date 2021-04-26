شكرا لمتابعة خبر عن تركيا: نشيد بالقضاء السعودي ونحترم المحاكمات التي أجريت في قضية خاشقجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقرة (صدى):

راجعت الرئاسة التركية موقفها بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدة أنها تحترم القرارات الصادرة عن القضاء في السعودية

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن تركيا ترحب بالمحاكمة في المملكة التي قضت العام الماضي بسجن ثمانية أشخاص لمدة تتراوح بين سبعة و20 عامًا بتهمة قتل خاشقجي عام 2018 في إسطنبول.

وأضاف قالن أن أنقرة ستبحث عن سبل لإصلاح العلاقة مع المملكة بأجندة أكثر إيجابية، مضيفًا أنه يأمل في إمكانية رفع المقاطعة، في إشارة إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية.