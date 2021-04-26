شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمطار ما بين متوسطة الي غزيرة على محافظة العرضيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

شهدت عصر اليوم محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة هطول أمطارًا ما بين متوسطة الي غزيرة حيث شملت أجزاء كبيرة من المحافظة جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

ومن جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.