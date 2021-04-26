شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: نرصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة.. وندعو الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة رصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا ، عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

وكانت الوزارة أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 958 حالة مؤكدة وتعافي 1047 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9657 حالة منها 1290 حالة حرجة.