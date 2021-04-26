شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رئيسة قسم تعليمي كورية تتحدث عن تجربتها في العمل بالمملكة وانطباعها بعد ولادة طفلتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سلطت رئيسة قسم تعليمي ميريم بيكلي عن تجربتها في العمل بالمملكة، مؤكدة أن اختارت العمل بها لأنها بلد عظيم ومناسب للأسرة.

وقالت بيكلي"كنت اقوم بالتدريس في كوريا الجنوبية قبل 11 سنة، وكنت أبحث مع زوجي عن فرص جديدة عبر الانترنت، و جدنا منصبا جامعيا في الأحساء فقمنا بالتقديم وخضعنا للمقابلة، ثم جئنا كزوجين مدرسين، وقبل القدوم للملمكة الكنا في الولايات المتحدة لأربع سنوات" ٠

وتابعت "كنا نبحث عن الفرص وعن الأماكن التي يمكننا الذهاب إليها ، وكنا نعرف بأن المملكة مكان عظيم ومناسب للاسرة، لذلك قمنا بالخضوع للمقابلة في معرض المعلمين للمعلمين الدوليين، ووجدنا تلك المدرسة في الدمام"

وأشارت بيكلي إلى أنها تعلمت الكثير من طلابها حول طبيعة الحياة في المملكة،وعن التغييرات الرائعة، مبينة أنرلحياة تغيرت كثيرا فالطلاب أصبحوا ينضمون إلى العديد من الأنشطة.

‏‎وأضافت رئيسة قسم تعليمي" خلال إقامتي ولدت ابنتي وكانت تجربة رائعة وتلقيت رعاية صحية مذهلة حيث أن الرعاية الصحية في الولايات المتحدة مكلفة جدا بينما الولادة هنا تقريبا بالمجان وأنا ممتنة لإنجابي في ‎المملكة ".