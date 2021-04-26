مشاجرة تتحول إلى تصادم بالمركبات بين سائقين على أحد الطرق العامة (فيديو)

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شهدت منطقة صباح الناصر في الكويت، يوم أمس (الأحد)، شجارا وقع بين قائدي مركبتين على أحد الطرق العامة بطريقة غريبة.
وعبر قائدا المركبتين عن غضبهما بصدم كل منهما للآخر، وأظهر مقطع فيديو مركبة “بيك أب” بيضاء وهي تدفع مركبة “جيب” سوداء للاصطدام بالرصيف، فانتقم صاحب المركبة الثانية من الأول بتوجيه مركبته إليه بشكل عنيف، وتعرقلت حركة السير في الطريق بسبب هذه المشاجرة.
وأكدت صحيفة “الراي” أن الواقعة التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي حدثت في منطقة صباح الناصر، وتم ضبط المواطنين منفذي التصادم بسبب مشاجرة، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
Source akhbaar24.argaam
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