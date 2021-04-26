قائدة مركبة تتعمد المخالفة على طريق رئيسي.. و«المرور»: آسيوية الجنسية

ضبط المرور السعودي قائدة مركبة آسيوية الجنسية تتعمد القيادة بطريقة مخالفة على إحدى الطرق واتخذ بشأنها الإجراءات النظامية.

وتفاعل «المرور» مع بلاغ بشأن الواقعة، مؤكدًا ضبط قائدة المركبة وأن جنسيتها آسيوية، وتم إحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.

وتنص المادة الـ «73» من نظام المرور على، تحرير مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي.

وتنص المادة على أن الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.

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