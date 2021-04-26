بعد زيادة الإصابات النشطة والحرجة.. وزارة الصحة: احصلوا على اللقاحات

أكدت وزارة الصحة رصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة، في المملكة، وجددت الوزارة دعوتها للجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا، عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 958 حالة مؤكدة وتعافي 1047 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9657 حالة منها 1290 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 413174 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 396604 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 13 حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6913 حالة.

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