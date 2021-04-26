مشروع نظام الأحوال الشخصية.. مجلس الشورى يناقش الملف

ناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين، تقريرًا قدمته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن مشروع نظام الأحوال الشخصية، والذي أنهت اللجنة دراسته وقدمت عليه رأيها وتوصيتها بشأنه.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الـ«26» من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة «عبر الاتصال المرئي» برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من مداخلات أعضاء المجلس تجاه ما تضمنه مشروع النظام، قبل أن يطلب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في نهاية المناقشة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

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