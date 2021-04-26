استرداد المدفوعات الحكومية لصالح أسرة المتوفي.. منصة «أبشر» توضح الطريقة

أوضحت منصة «أبشر»، اليوم الإثنين، طريقة استرداد المدفوعات الحكومية لصالح أسرة المتوفي.

وقالت المنصة، إن أسرة المتوفي في هذه الحالة يمكنها التواصل مع خدمة «آمر 19990» للتعاملات المالية الإلكترونية؛ لتقديم طلب استرداد المبلغ بالخدمة التي لم يتم تنفيذها في حال عدم القدرة على استرداده.

جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقته منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين، ما طريقة استرداد المدفوعات الحكومية التي دفعها شخص (قبل وفاته).

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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