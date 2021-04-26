تفاعل رسمي مع بلاغ «رفض استقبال مسنة» بمستشفى: زودونا بالمستندات

تفاعلت وزارة الصحة، مع واقعة تتعلق برفض استقبال مريضة مسنة في أحد المستشفيات، وطلبت الوزارة من حفيد المريضة المسنة تزويدها، بكافة المعلومات والتفاصيل بشأن حالتها، عبر الرسائل الخاصة.

جاء ذلك ردًا من الوزارة على شكوى وردتها عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين: توجهت بجدتي المريضة البالغة من العمر 79 عامًا إلى أحد المستشفيات، ولم يتم استقبالها ولما تقدمت ببلاغ كان الرد بأنه لا يمكن إجبار المستشفى على استقبالها».

وتعد رؤية السعودية 2030 في القطاع الصحي، أحد أهم الجوانب التطويرية والمحاور التي قد بُنيت عليها رؤية المملكة 2030م، وشهدت المملكة تطويرًا كبيرًا للمنظومة الصحية خلال السنوات الماضية، مما قاد إلى المزيد من النتائج الإيجابية.

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