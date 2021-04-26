6 مناطق تتأثر بأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات برد الثلاثاء

توقّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة».

وأضاف المركز، أن تأثير الأمطار، يمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة ومنطقة نجران مع فرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق «حائل، القصيم، الرياض، الشرقية».

أما البحر الأحمر؛ فيشهد رياحًا سطحية شماليَّة غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر وحالته متوسط الموْج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الثلاثاء، على معظم المناطق بالدرجة المئوية: