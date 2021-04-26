سداد المخالفة في بنكين.. «المرور» يحدد طريقة استرداد المبلغ المسحوب

أوضح المرور السعودي، طريقة استرداد مبلغ المخالفة في حالة السداد في بنكين مختلفين.

وقال: «إن المستفيد في حالة قيامه بالدفع بالطريقة المشار إليها، بإمكانه استرجاع المبلغ من خلال حسابه البنكي».

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي»، بموقع «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين: «سددت المخالفة مرتين في بنكين مختلفين وسُحب المبلغ، فما طريقة استرجاع المبلغ؟».

وكان المرور السعودي أوضح، في وقت سابق، أن المخالفة المسددة تتم إعادتها لصاحبها في حال قبول الاعتراض، وعلى نفس الحساب المسددة منه.

وذكر «المرور»، أنه «يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آليًّا، بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد».

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