«وقاية» توضح 8 خطوات لاتباع نمط حياة صحي

أوضحت هيئة الصحة العامة (وقاية) خطوات نمط الحياة الصحي، مشيرة إلى أن شهر رمضان يعتبر فرصة لتبني نمط صحي في الحياة.

وأشارت وقاية- عبر تويتر- إلى ثمانية أشياء من أجل حياة صحية وهي:

ـ اتباع نظام غذائي صحي متوازن.

ـ تجنب الأطعمة السريعة والغنية بالدهون والسكريات.

ـ المواظبة على ممارسة النشاط البدني متوسط الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل (150 دقيقة في الأسبوع).

ـ الحصول على قسط كاف من النوم ليلا وتجنب السهر.

ـ التواصل مع الأهل والأصدقاء.

ـ تجنب التدخين ومحاولة الإقلاع عنه.

ـ تجنب المناطق المزدحمة والتجمعات لتلافي الإصابة بفيروس کورونا (كوفيد-19).

ـ المبادرة بأخذ لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)

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