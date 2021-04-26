«وقاية» توضح 8 خطوات لاتباع نمط حياة صحي

الرياض - محمد عبدالله - تشمل الرياضة وتجنب السهر
أوضحت هيئة الصحة العامة (وقاية) خطوات نمط الحياة الصحي، مشيرة إلى أن شهر رمضان يعتبر فرصة لتبني نمط صحي في الحياة.
وأشارت وقاية- عبر تويتر- إلى ثمانية أشياء من أجل حياة صحية وهي:
ـ اتباع نظام غذائي صحي متوازن.
ـ تجنب الأطعمة السريعة والغنية بالدهون والسكريات.
ـ المواظبة على ممارسة النشاط البدني متوسط الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل (150 دقيقة في الأسبوع).
ـ الحصول على قسط كاف من النوم ليلا وتجنب السهر.
ـ التواصل مع الأهل والأصدقاء.
ـ تجنب التدخين ومحاولة الإقلاع عنه.
ـ تجنب المناطق المزدحمة والتجمعات لتلافي الإصابة بفيروس کورونا (كوفيد-19).
ـ المبادرة بأخذ لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)
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