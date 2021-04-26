تورط 3 مواطنين في جرائم عدة بالقطيف.. وشرطة الشرقية تضبطهم

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على 3 مواطنين لارتكابهم عددًا من الجرائم.

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر، لارتكابهم عددًا من الجرائم، تمثلت بسرقة معدات وأدوات كهربائية من منازل تحت الإنشاء، ومدرستين بمحافظة القطيف، حيث تُقدر قيمة المسروقات بمبلغ 650 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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