جامعة نورة تواكب الرؤية بالبرامج المتخصصة

وقدمت العمادة عددًا من الخدمات النوعية والمجتمعية من أهمها: استحداث دبلوم اللغة الصينية في الأعمال، واستحداث أول برنامج تدريبي معتمد لتصفيف الشعر في الخليج العربي بشراكة عالمية، وإنشاء فريق كشفي نسائي سعودي، ومنصة نورة العطاء للخدمة المجتمعية، وموقع إلكتروني مشترك ولائحة تنظيمية مالية موحدة لعمادات خدمة المجتمع في الجامعات السعودية.
وبهدف تأهيل مخرجات تنافسية تسهم في الحراك التنموي عقدت العمادة عدة شراكات محلية وعالمية من أبرزها: الشراكة مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية، ومؤسسة الوليد للإنسانية، وهيئة التخصصات الصحية وشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، بالإضافة إلى التعاون مع جامعة بكين، ومعهد كونفوشيوس، وجمعية الكشافة العالمية وغيرها.
وتأتي جهود عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر إيمانًا بأهمية المشاركة والعمل الدؤوب والسعي المستمر لتخفيض نسبة البطالة من 11,6% إلى 7%، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% وفقًا لأهداف الرؤية السعودية 2030.
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