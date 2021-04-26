لأول مرة في تاريخها جامعة الملك فهد للبترول تستقبل الطالبات

وسيتم التقديم للجامعة خلال الفترة 13- 18 يونيو المقبل، ويكون بالأفضلية حسب النسبة الموزونة التي تعتمد على نتيجة القدرات والتخصيلي والثانوية العامة، ويختار الطلبة التخصص كجزء من مرحلة القبول.
وبالإضافة للبنين يُتاح القبول للبنات ضمن المرحلة الأولى من قبول طالبات درجة البكالوريوس.
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