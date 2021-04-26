منتخب الكيمياء يحقق 4 جوائز في أوليمبياد مندليف 2021

حصدت المملكة العربية السعودية ، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم، 4 جوائز عالمية في أوليمبياد مندليف للكيمياء 2021، الذي أقيم عن بُعد بسبب جائحة كورونا ، خلال الفترة من 20 إلى 26 أبريل الجاري، وأعلنت نتائجة اليوم في العاصمة الروسية موسكو.

وفاز 4 من طلبة «موهبة» بميداليات برونزية، وهم: محمد سليمان الهدلق الصف الأول الثانوي بمدارس الرواد العالمية بإدارة تعليم الرياض، ومحمد راشد الحديثي الصف الثالث الثانوي بمدارس الرياض الأهلية العالمية بإدارة تعليم الرياض، وعبدالعزيز عبدالرحمن الجعيد الصف الثالث الثانوي بمدارس منارات الخبر الأهلية بإدارة تعليم الشرقية، وسعيد سلطان بغدادي الصف الثالث الثانوي بمدارس الفلاح الثانوية بإدارة تعليم مكة المكرمة. وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيدها من الجوائز في أوليمبياد مندليف للكيمياء إلى 18 جائزة، حيث تـُعد هذه المشاركة التاسعة للمملكة في أوليمبياد مندليف للكيمياء، كما وصل عدد الميداليات التي حققتها المنتخبات السعودية إلى 408 ميداليات، في مجالات العلوم في مشاركاتها سنوياً في 17 أوليمبياداً علمياً عالمياً وإقليمياً.

مثل المملكة في النسخة الحالية من الأوليمبياد فريق مكون من 6 طلاب من مختلف الإدارات التعليمية، يضم: محمد سليمان الهدلق الصف الأول الثانوي بمدارس الرواد العالمية بالرياض، ومحمد راشد الحديثي الصف الثالث الثانوي بمدارس الرياض الأهلية العالمية، والطالبة طيبة علي آل حمود الصف الثالث الثانوي بمدارس الحصان بالشرقية، وعبدالعزيز عبدالرحمن الجعيد الصف الثالث الثانوي بمدارس منارات الخبر الأهلية بالشرقية، وسعيد سلطان بغدادي الصف الثالث الثانوي بمدارس الفلاح الثانوية بمكة المكرمة، وعلي عبدالواحد آل يوسف الصف الثاني الثانوي بمدارس التهذيب الأهلية بالشرقية. وأشارت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» إلى أن رصيد المنتخب السعودي من الجوائز في أوليمبياد مندليف للكيمياء، ارتفع إلى 3 ميداليات فضية، و15 ميدالية برونزية.

وقالت «موهبة» إنه تم ترشيح أعضاء المنتخب السعودي في الكيمياء، بعد إخضاعهم لعدد من الاختبارات والمعايير، وبعد المرور بعدد من الملتقيات التدريبية والتدريب المكثف على مدى عامين، تلقوا خلالها أكثر من 12200 ساعة تدريبية، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست».

يذكر أن هذا الإنجاز الذي حققه طلاب المملكة، يأتي ضمن رحلة كاملة ومنظومة متكاملة في مؤسسة موهبة، تسمى «رحلة الطالب الموهوب»، تضم عدة مبادرات، منها فصول موهبة، وبرامج صيفية إثرائية، أكاديمية وبحثية، وبرامج تلمذة وابتكار والتحاق بالجامعات العالمية المرموقة، تقدم ما بعد المدرسة وفي فصل الصيف. ويعد أوليمبياد مندليف للكيمياء أكبر مسابقة علمية في الكيمياء، من حيث مستوى الأسئلة وطريقة المسابقة، ولغتها الأساسية هي الروسية، حيث تتم ترجمة الأسئلة إلى الإنجليزية.

وتتكون المسابقة من اختبارين، نظري وعملي، وتقام منذ أكثر من 53 عامًا، وتشارك فيها نحو 30 دولة من الدول المتقدمة في هذا المجال. يشار إلى أن موهبة تعد المؤسسة الأولى عالمياً التي تقدم رعاية شاملة للطالب من الاكتشاف إلى الرعاية وحتى التمكين، ونجحت في اكتشاف أكثر من 150 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، وتقدم برامج نوعية لهم، إضافة إلى أن تجربتها باتت محل اهتمام دولي، وبدأ العديد من الدول استنساخ تجربة موهبة والاستفادة منها وتطبيقها، وعقد شراكات مع موهبة للاستفادة من برامجها ورؤيتها وتوجهها وطريقة عملها.

ويذكر أن موهبة أعلنت الأسبوع الماضي برعاية سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان آل سعود، عن إحدى أهم الشراكات التي تنعكس على العالم العربي، حيث وقعت بين موهبة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، اتفاقية لإطلاق مبادرة «الموهوبون العرب» التي تهدف لاكتشاف الموهوبين في العالم العربي، وصناعة القادة والمبتكرين من الشباب العربي ورعايتهم وتمكينهم. كما حصلت موهبة مؤخراً على المركز الأول لجائزة خليفة التربوية والتي تحتل صدارة الجوائز التربوية المتخصصة محلياً وإقليمياً، وتهدف لنشر وترسيخ ثقافة التميز واكتشاف المبدعين لدورتها الرابعة عشرة 2021، عن فئة المؤسسات، للمشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة على مستوى دوت الخليج العربي، حيث شاركت «موهبة» ببرنامج فصول موهبة.