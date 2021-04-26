السعودية اليوم / نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يلتقي وزير التوظيف والعلاقات المهنية بجمهورية أوزباكستان



الرياض 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

التقى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين "عن بعد" اليوم، معالي وزير التوظيف والعلاقات المهنية بجمهورية أوزباكستان بهادرعمرزاقوف.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وبحث أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العمالي وخاصة فيما يتعلق بالاستقدام، كما جرى خلال اللقاء استعراض مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ودورها في تحسين بيئة العمل وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل.

حضر اللقاء سفير جمهورية أوزباكستان لدى المملكة السيد أولوغبيك مقصودوف، وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالمجيد الرشودي، والوكيل المساعد للاستقدام جابر المحمود.

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19:54ت م

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