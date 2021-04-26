السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان العامة يزور المنطقة الشمالية ويلتقي بالوحدات المتقدمة التابعة لها



عرعر 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

قام معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس، بزيارة إلى المنطقة الشمالية شملت قوة عرعر وقوة طريف والوحدات المتقدمة التابعة لها.

والتقى معاليه بقوة الواجب من وزارة الحرس الوطني وحرس الحدود المشاركين ضمن قطاعات المسؤولية.

واستمع معاليه أثناء الزيارة إلى إيجاز قدمه قادة الوحدات حول المهام والواجبات العملياتية للمنطقة، والإطلاع على سير العمل في جميع الوحدات .

كما تشرف معالي رئيس هيئة الأركان العامة بنقل تحيات وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأشاد معاليه في كلمة ألقاها أمام الضباط وضباط الصف من الوحدات المتقدمة المتواجدة بالمنطقة، بالمواقف الشجاعة والبطولية في الدفاع عن دينهم وملكهم ووطنهم، والتأكيد على المعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم، مفتخراً بالتواجد بينهم في مواقع العز والشرف.

وفي ختام الجولة شارك معاليه وجبة الإفطار مع الوحدات المتقدمة متمثلة في قوة الواجب(37).

ورافق معاليه في هذه الزيارة قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

// انتهى //

19:31ت م

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عرعر 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسقام معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس، بزيارة إلى المنطقة الشمالية شملت قوة عرعر وقوة طريف والوحدات المتقدمة التابعة لها.والتقى معاليه بقوة الواجب من وزارة الحرس الوطني وحرس الحدود المشاركين ضمن قطاعات المسؤولية.واستمع معاليه أثناء الزيارة إلى إيجاز قدمه قادة الوحدات حول المهام والواجبات العملياتية للمنطقة، والإطلاع على سير العمل في جميع الوحدات .كما تشرف معالي رئيس هيئة الأركان العامة بنقل تحيات وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة شهر رمضان المبارك.وأشاد معاليه في كلمة ألقاها أمام الضباط وضباط الصف من الوحدات المتقدمة المتواجدة بالمنطقة، بالمواقف الشجاعة والبطولية في الدفاع عن دينهم وملكهم ووطنهم، والتأكيد على المعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم، مفتخراً بالتواجد بينهم في مواقع العز والشرف.وفي ختام الجولة شارك معاليه وجبة الإفطار مع الوحدات المتقدمة متمثلة في قوة الواجب(37).ورافق معاليه في هذه الزيارة قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.// انتهى //19:31ت م0182

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