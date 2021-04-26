السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف في منطقة مكة المكرمة يفعل موقع المركز التوجيهي بصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز



جدة 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

زار فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة جدة الشيخ عصام بن حسن شحاته ، موقع المركز التوجيهي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، التقى خلاله مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بالمطار عبدالمجيد الافغاني.

وجرى خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون المشترك لتحقيق كل ما يخدم ضيوف الرحمن من خلال تفعيل المركز وتنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية ، ومساندة الجهات ذات العلاقة في توعية قاصدي الحرمين الشريفين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الاستعدادات التي تقدمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار الحرمين الشريفين لتسهيل فريضة الحج والعمرة على زوار بيت الله الحرام وتوجيه الحجاج.

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري ، على ضرورة تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة وذلك لخدمة الحجاج .

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19:21ت م

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