

ينبع 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

نفذت بلدية محافظة ينبع بمشاركة الجهات ذات العلاقة جولات رقابية صحية شملت 260 منشأة تجارية خلال الأسبوع الماضي وذلك لمتابعة كل مايقدم خلال هذا الشهر من مأكولات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما قامت بمتابعة المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المأكولات الرمضانية والأسواق والتأكد من سلامة أعدادها والتزام أصحاب المحلات والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية وذلك للحد من أنتشار فيروس

وأسفرت الجولات الرقابية على إصدار عدد من المخالفات تمثلت بمخالفة 20 منشأة واغلاق 7، مشددةً على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات التواصل الخاصة بالبلدية.

// انتهى //

19:14ت م

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ينبع 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسنفذت بلدية محافظة ينبع بمشاركة الجهات ذات العلاقة جولات رقابية صحية شملت 260 منشأة تجارية خلال الأسبوع الماضي وذلك لمتابعة كل مايقدم خلال هذا الشهر من مأكولات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.كما قامت بمتابعة المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المأكولات الرمضانية والأسواق والتأكد من سلامة أعدادها والتزام أصحاب المحلات والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية وذلك للحد من أنتشار فيروس كورونا وأسفرت الجولات الرقابية على إصدار عدد من المخالفات تمثلت بمخالفة 20 منشأة واغلاق 7، مشددةً على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات التواصل الخاصة بالبلدية.// انتهى //19:14ت م0174

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رصد 20 مخالفة وإغلاق 7 منشآت في الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية بمحافظة ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.