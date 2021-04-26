السعودية اليوم / تعليم تبوك تودع أكثر من 5 ملايين ريال مكافآت للطلاب والطالبات



تبوك 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

أودعت إدارة الشوؤن المالية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، اليوم مكافآت شهر إبريل 2021م للطلاب والطالبات بمدارس المنطقة بمبلغ ( 5.505.907 ) ريالات.

وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي أن هذه المكافآت تتضمن مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وإعانة أبناء المعلمين المتوفين وإعانة الطلاب بمدارس المراكز.

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18:53ت م

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