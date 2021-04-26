السعودية اليوم / هطول أمطار على محافظة الليث



الليث 14 رمضان1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الليث مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وصواعق رعديه ممطره عمت محافظة الليث والمراكز التابعة لها شملت، بريده، والحمرا، وجدم، وبني يزيد، وغميقة، والمجيرمة، ويلملم، والميقات ، والسعدية، وسلبه، والمرقبان، والجحر ، والدية ، والغالة ، وحفار ، وسلم الزواهر ، ومراج، والشواق والحسينية، وضهياء، والمستنقع، وصوانه، وصلاق، وقرية السرين التاريخية، وقرية ذهب السياحية، والمرتفعات الجبلية، والجزر البحرية، وقرى قمم القلاع الأثرية، وأجزاء متفرقة من الهجر، وامتداد الطريق الدولي الساحلي جدة الليث جازان، سالت على إثرها الأودية والشعاب منها وادي الليث والمرقبان والبلهاء والمدرج، وعيار، ومنسا، ووادي ماء العين الحارة، وأرتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

18:52ت م

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