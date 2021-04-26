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شكرا لقرائتكم بموافقة الملك سلمان.. منح 5 مواطنين وسام المؤسس من الدرجة الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26
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بموافقة الملك سلمان.. منح 5 مواطنين وسام المؤسس من الدرجة الثالثة
لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية
متابعات الخليج 365 - واس
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح خمسة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.
والمتبرعون هم : محمد منصور محمد آل تمام المنتشري ، وسعود صالح بن عبدالرحمن الشتوي ، وأحمد سالم بن دغمان العازمي ، ريم سفر مهدي القحطاني ، عبدالخالق علي آل عديف الحارثي .
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