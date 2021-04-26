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بموافقة الملك سلمان.. منح 5 مواطنين وسام المؤسس من الدرجة الثالثة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

بموافقة الملك سلمان.. منح 5 مواطنين وسام المؤسس من الدرجة الثالثة

لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

متابعات الخليج 365 - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح خمسة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

والمتبرعون هم : محمد منصور محمد آل تمام المنتشري ، وسعود صالح بن عبدالرحمن الشتوي ، وأحمد سالم بن دغمان العازمي ، ريم سفر مهدي القحطاني ، عبدالخالق علي آل عديف الحارثي .


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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