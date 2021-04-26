السعودية اليوم / من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد البرقاء بالأسياح الذي يعود إلى ما قبل السعودية اليوم 1323هـ



الأسياح 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

يقع مسجد البرقاء التاريخي بمحافظة الأسياح التابعة لمنطقة القصيم شمال مدينة الرياض ،ويبعد عن مدينة بريدة 80 كيلومترا، ويعود تاريخ إنشاء المسجد إلى ما قبل عام 1323هـ.

ويعد المسجد من أبرز المباني التراثية بالمحافظة، وهو ضمن مشروع الأمير

وقام ببناء مسجد البرقاء التاريخي الشيخ فهد بن تركي الفهد آل فهيد ، كما أم الشيخ آل فهيد المصلين فيه حتى تحول إلى جامع عام 1333هـ في عام جراب، وأقيمت فيه صلاة الجمعة وكان الشيخ عثمان بن معارك هو إمام المسجد، ثم تولى الإمامة من بعده الشيخ عبدالله الصقعبي حتى وفاته.

ومن أبرز أئمة المسجد بعد ذلك الشيخ نافع بن عماش الحربي، والشيخ عبدالعزيز العبيد، والشيخ ناصر بن صالح الفهيد الذي ظل إمامًا للجامع حتى عام 1403هـ ، وثم نقلت صلاة الجمعة لجامع هارون الرشيد بحي العادية بعين بن فهيد عام 1428هـ.

ويتميز مسجد البرقاء ببنائه على الطراز النجدي من الطين والحجر ، وسقفه من خشب الأثل وسعف النخيل ، وتبلغ مساحته الكلية نحو (590م2) ويتسع لنحو (181) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة ، وسرحة ، وخلوة أرضية ، ودورات مياه وأماكن للوضوء ، ومئذنة صغيرة مربعة الشكل يبلغ ارتفاعها نحو (8.13م).

ويتكون مسجد البرقاء التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من بيت الصلاة وسرحة المسجد ، ومصلى للنساء ، ودورات المياه وأماكن الوضوء ، ويتسع لـ (364) مصليًا وهو الآن جاهز للصلاة.

// انتهى //

18:06ت م

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الأسياح 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسيقع مسجد البرقاء التاريخي بمحافظة الأسياح التابعة لمنطقة القصيم شمال مدينة الرياض ،ويبعد عن مدينة بريدة 80 كيلومترا، ويعود تاريخ إنشاء المسجد إلى ما قبل عام 1323هـ.ويعد المسجد من أبرز المباني التراثية بالمحافظة، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة الذي يضم 30 مسجدا في 10 مناطق.وقام ببناء مسجد البرقاء التاريخي الشيخ فهد بن تركي الفهد آل فهيد ، كما أم الشيخ آل فهيد المصلين فيه حتى تحول إلى جامع عام 1333هـ في عام جراب، وأقيمت فيه صلاة الجمعة وكان الشيخ عثمان بن معارك هو إمام المسجد، ثم تولى الإمامة من بعده الشيخ عبدالله الصقعبي حتى وفاته.ومن أبرز أئمة المسجد بعد ذلك الشيخ نافع بن عماش الحربي، والشيخ عبدالعزيز العبيد، والشيخ ناصر بن صالح الفهيد الذي ظل إمامًا للجامع حتى عام 1403هـ ، وثم نقلت صلاة الجمعة لجامع هارون الرشيد بحي العادية بعين بن فهيد عام 1428هـ.ويتميز مسجد البرقاء ببنائه على الطراز النجدي من الطين والحجر ، وسقفه من خشب الأثل وسعف النخيل ، وتبلغ مساحته الكلية نحو (590م2) ويتسع لنحو (181) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة ، وسرحة ، وخلوة أرضية ، ودورات مياه وأماكن للوضوء ، ومئذنة صغيرة مربعة الشكل يبلغ ارتفاعها نحو (8.13م).ويتكون مسجد البرقاء التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من بيت الصلاة وسرحة المسجد ، ومصلى للنساء ، ودورات المياه وأماكن الوضوء ، ويتسع لـ (364) مصليًا وهو الآن جاهز للصلاة.// انتهى //18:06ت م0167

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد البرقاء بالأسياح الذي يعود إلى ما قبل السعودية اليوم 1323هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.