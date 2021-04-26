السعودية اليوم / أمانة جدة تقيم ورشة عمل إدارة الجودة والصحة والسلامة " في تصريف مياه الأمطار



جدة 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

أقامت أمانة محافظة جدة اليوم ، ورشة عمل بعنوان " إدارة الجودة والصحة والسلامة " في تصريف مياه الأمطار من خلال تقنية الفيديو "كونفرنس" ، والتي هدفت إلى التوعية المستمرة بأهمية تطبيق أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية في تنفيذ جميع المشاريع التي تشرف عليها أمانة جدة.

واستعرضت الورشة نشر الوعي والتعريف بالتطبيقات والخدمات وأدوات التكامل والحلول المتعلقة بالبنية التحتية وشرح كيفية تطوير التطبيقات الحالية كي تكون معتمدة على البنية التحتية للمفاتيح العامة ، إلى جانب استعراض الفوائد الناتجة عن ذلك وتشجيع الجهات الحكومية للعمل على تطوير التطبيقات الحالية ، وتطوير تطبيقات جديدة تعتمد على البنية التحتية للمفاتيح العامة وذلك من خلال عدة محاور.

وتضمنت ورشة العمل التي شارك فيها أكثر من 85 مهندس ومهندسة ، التعريف بمفهوم وأهداف إدارة الجودة وأهمية وكيفية ضبط ومراقبة الجودة في جميع مراحل المشاريع ، وكذلك توضيح المسئوليات والإجراءات اللازمة لضمان وتأكيد الجودة.

وشملت الورشة الجوانب الأساسية لـمنظمات إدارة السلامة والصحة المهنية داخل المؤسسة ، وعرض أنواع مخاطر السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وكيفية المراقبة والتحكم في هذه المخاطر المحتملة.

وأكدت الورشة على ضرورة توثيق العلاقة بين إدارة وضبط الجودة والسلامة خلال جميع مراحل المشروع وأثرها على الإنتاجية وجودة تنفيذ الأعمال.

يذكر أن الأمانة أنجزت بنهاية عام 2020م ، ستة مشروعات لشبكات مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى ، كما أنهت قرابة 90% من مشروع دراسة وإعداد المخطط الشامل والتصميم التفصيلي لشبكات تصريف مياه الأمطار لمدينة جدة.

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17:48ت م

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