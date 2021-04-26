السعودية اليوم / النمسا تسجل 1566 إصابة بفيروس كورونا



فيينا 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

سجلت النمسا اليوم 11 حالة وفاة و1566 إصابة جديدة بفيروس

وبينت وزارة الصحة النمساوية أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت 10098 حالة وفاة و610545 إصابة فيما تعافى أكثر من 575217 مصاباً.

// انتهى //

17:42ت م

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فيينا 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسسجلت النمسا اليوم 11 حالة وفاة و1566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية.وبينت وزارة الصحة النمساوية أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت 10098 حالة وفاة و610545 إصابة فيما تعافى أكثر من 575217 مصاباً.// انتهى //17:42ت م0156

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