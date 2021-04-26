السعودية اليوم / سمو وزير الخارجية يصل الدوحة



الدوحة 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدداً من منسوبي السفارة.

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17:35ت م

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