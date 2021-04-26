

الرياض 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

أكدت وزارة الصحة رصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة ، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (958) حالة مؤكدة وتعافي (1047) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9657) حالة منها (1290) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (413174) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (396604) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(13)حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6913) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

17:21ت م

0151



الرياض 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسأكدت وزارة الصحة رصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة ، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا ، عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (958) حالة مؤكدة وتعافي (1047) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9657) حالة منها (1290) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (413174) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (396604) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(13)حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6913) حالة.ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //17:21ت م0151

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة: نرصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة.. وندعو الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.