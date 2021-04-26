اجتماعي / انطلاق ملتقى "الطفل" الرمضاني عن بعد بجمعية ملاذ الأسرية في رفحاء



رفحاء 14 رمضان1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

انطلق اليوم ملتقى "الطفل" الرمضاني عن بعد والذي تنظمه جمعية ملاذ للتنمية الأسرية بمحافظة رفحاء ،بمنطقة الحدود الشمالية ويستمر لمدة خمسة أيام.

وأوضحت جمعية ملاذ ان الملتقى يشمل على عدداً من الاستراتيجيات والأنشطة والتقنيات مثل قصص وألعاب تربوية،تحديات ومسابقات رمضانية،أوراق عمل وأنشطة متنوعة ،برنامج CLASS DOJO لتعزيز سلوك الأطفال،وبرنامج WORD WALL الألعاب التربوية المفيدة بالإضافة لشهادات للأطفال الأبطال المشتركين في اللقاء.

وأشارة "ملاذ" إلى ان البرنامج الذي يبث عند الساعة العشرة مساءً عبر برنامج زوم يستهدف الأطفال في المرحلة الابتدائية ،بمعدل خمسة لقاءات مدة كل لقاء 45 دقيقة وتشمل هذه اللقاءات بر الوالدين ،احترام الآخرين ،التعاون ،الجد والمثابرة ،الله يراني ويسمعني.

// انتهى //

17:06ت م

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