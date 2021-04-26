شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تسلم مطرقة مجموعة العشرين لإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
وبهذه المناسبة، قال الشربا السعودي عبدالعزيز الرشيد: "تقدّر المملكة شراكتها مع إيطاليا وتشيد بالجهود الكبيرة التي تقدمها الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، ونؤكد دعمنا لشركائنا الإيطاليين في الترويكا لعقد قمة ناجحة ومهمة، كما نتطلع إلى المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين المقبلة واستمرار تطوير الشراكة الإيطالية السعودية".
الجدير بالذكر أن المملكة ترأست مجموعة العشرين خلال عام 2020م، وهي ملتزمة بمواصلة العمل بنفس روح التعاون والتضامن مع الرئاسة الإيطالية من أجل نمو قوي ومستدام وشامل، كما أن المملكة عضوًا في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وهي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة إيطاليا – الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين- والمملكة – الرئاسة السابقة- وإندونيسيا – الرئاسة اللاحقة للعام 2022م- حيث تهدف هذه اللجنة إلى ضمان عمل رئاسات مجموعة العشرين جنبًا إلى جنب لتحقيق الاتساق والاستمرارية لأجندة المجموعة، وتحرص المملكة على دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصاد القوي والمتوازن والمستدام والشامل.