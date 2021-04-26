الأمن البيئي يضبط 4 لصوص نهلوا الرمال وجرفوا التربة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة المدينة المنورة.

ضبط 9 معدات

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (4) جرافات و(5) شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات الباكستانية والبنجلادشية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

الأمن البيئي يدعو للإبلاغ عن المخالفين

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ “999” و”996″ في جميع مناطق المملكة، والرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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