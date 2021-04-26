رئيس الأركان لأبطال الوحدات المتقدمة بعرعر : أفخر بالتواجد بينكم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

قام رئيس الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، يوم أمس، بزيارة إلى المنطقة الشمالية شملت قوة عرعر وقوة طريف والوحدات المتقدمة التابعة لها.

رئيس الأركان يلتقي بقوة الواجب

كما التقى معاليه بقوة الواجب من وزارة الحرس الوطني وحرس الحدود المشاركين ضمن قطاعات المسؤولية.

واستمع معاليه أثناء الزيارة إلى إيجاز قدمه قادة الوحدات حول المهام والواجبات العملياتية للمنطقة، والاطلاع على سير العمل في جميع الوحدات.

كما تشرف رئيس هيئة الأركان العامة بنقل تحيات وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة شهر رمضان المبارك.

إشادة ببطولات القوات المسلحة

وقال في كلمة ألقاها أمام الضباط وضباط الصف من الوحدات المتقدمة المتواجدة بالمنطقة: “أشعر بالفخر بالتواجد بينكم في مواقع العز والشرف”، مشيدًا بالمواقف الشجاعة والبطولية في الدفاع عن دينهم وملكهم ووطنهم، والتأكيد على المعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم، وفي ختام الجولة شارك معاليه وجبة الإفطار مع الوحدات المتقدمة متمثلة في قوة الواجب (٣٧).

رافق معاليه في هذه الزيارة قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.



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