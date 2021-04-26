خطوات تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

العنوان الوطني له أهمية خاصة ويجب الحرص على تسجيله لكافة الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (252) بتاريخ 1434/7/24هـ والقاضي بالموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ (عناوين الإقامة أو العمل) الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجلّ التجاري.

ويهدف التسجيل في العنوان الوطني إلى توفير آلية موحدة وسهلة لتحديد العناوين حيث يتم استلام العديد من المعاملات والمستندات من الجهات الحكومية عبر هذا العنوان كما أن فتح حسابات في البنوك أو التسجيل في العديد من الخدمات والتطبيقات تستوجب امتلاك العنوان الوطني.

تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي

يجب أن يكون العنوان مسجلًا لدى البريد السعودي وهذا يتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع مؤسسة البريد السعودي على الإنترنت.

على الإنترنت. في حالة الأفراد اختر تسجيل الأفراد للمواطنين والمقيمين وفي حالة المؤسسات اختر الخيار الأنسب لمؤسستك.

بعد اختيار تسجيل الأفراد سيتم نقلك إلى صفحة جديدة بها خياران: الأول تسجيل جديد والآخر إدارة العنوان الحالي.

اختر تسجيل جديد للتسجيل أول مرة أو إدارة عند الرغبة في التعديل.

اقرأ شروط الخدمة ووافق عليها ثم اضغط تسجيل العنوان.

سيتم نقلك إلى صفحة جديدة.

قم باختيار اختيار المنطقة التي تقيم بها.

بعد تحديد المنطقة سوف تظهر على الخريطة قم بعد ذلك بتحديد المدينة.

بعد تحديد المدينة قم بتحديد الحي.

بعد تحديد الحي قم بإدخال رقم المبنى.

سوف يطلب منك تفعيل خيار تحديد الموقع عبر خرائط جوجل وفي حال الرفض لن تتمكن من التسجيل.

طريقة تحديث العنوان الوطني في توكلنا

تسجيل الدخول إلى التطبيق .

. الانتقال إلى الخدمات.

يتم عرض قائمة العناوين الوطنية المسجلة لديك.

يتاح للمستخدم إضافة عنوان جديد أو تحديث بيانات عنوان قائم.

يتاح للمستخدم كذلك إمكانية إضافة أو حذف تابعين على العناوين المسجلة.

يتاح طباعة العنوان الوطني كملف بصيغة PDF.

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