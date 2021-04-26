وزير الخارجية يصل الدوحة ونائب رئيس الوزراء القطري على رأس مستقبليه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - واس

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.

زيارة وزير الخارجية لقطر

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدداً من منسوبي السفارة.

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