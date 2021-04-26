الصحة : الحالات الحرجة تزداد .. بادروا لأخذ لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة رصد زيادة في أعداد الحالات الحرجة والنشطة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على لقاح كورونا، عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

الحالات الحرجة والجديدة

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (958) حالة مؤكدة وتعافي (1047) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9657) حالة منها (1290) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (413174) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (396604) حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(13) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6913) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.



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