شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. توقعات لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، وجود أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على بعض مناطق المملكة؛ حيث تنتشر السحب التي تساهم في تشكل السحب الركامية الرعدية الممطرة خلال الساعات القادمة.

وكشف المركز، عن استقرار الأجواء وهدوء الرياح نسبيًا فيما تنشط الرياح الغربية على الأجواء الشمالية مما يساهم في تلطيف الأجواء على المناطق شمال غرب المملكة، بحسب تقرير قناة "الإخبارية".

وأشار إلى أنه تبقى الحرارة في معدلاتها على مناطق وسط المملكة، فيما هناك تنبيهات لبعض المناطق من تكون سحب ركامية تبشر بهطول الأمطار.