شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مجندات أمن الطرق يكثفن جهودهن لتسهيل دخول المعتمرين حاملي التصاريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كثفت المجندات التابعات للقوات الخاصة لأمن الطرق، من جهودهن لتسهيل دخول المعتمرين من حاملي التصاريح.

وأوضحت إحدى المجندات، وفقًا لقناة "الإخبارية"، أن من المهام الموكلة إليهن كعنصر نسائي المتابعة الميدانية والإدارية؛ حيث أن المتابعة الميدانية تتمثل في إجراء التحقق من الهوية الشخصية والتأكد من الأوراق الرسمية، والاطلاع على التصاريح الخاصة بالعمرة.