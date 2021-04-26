شكرا لمتابعة خبر عن منح خمسة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالأعضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح خمسة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

والمتبرعون هم : محمد منصور محمد آل تمام المنتشري ، وسعود صالح بن عبدالرحمن الشتوي ، وأحمد سالم بن دغمان العازمي ، ريم سفر مهدي القحطاني ، عبدالخالق علي آل عديف الحارثي .