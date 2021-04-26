شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. معلم يمنح طلابه المتفوقين برفحاء دراجات هوائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الحدود الشمالية (صدى):

أقدم معلم بمدرسة ابتدائية برفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، على تكريم طلابه في الصف الأول الابتدائي، بشهادات تفوق ودرجات هوائية "سياكل".

وصرح المعلم صالح التومي، إن هذه الهدايا تأتي تحفيزاً للطلاب ودعمهم معنوياً ومادياً، وذلك نظير جهودهم بمناسبة نهاية العام الدراسي.

ووجه الشكر والتقدير لقائد المدرسة على المتابعة المستمرة والتحفيز، ولأولياء أمور الطلاب الذين كانوا سبباً في نجاح التعليم عن بعد وتعاونهم معه طوال العام الدراسي.