شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس غدًا الثلاثاء، متوقعًا استمرار هطول امطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأوضح المركز، أنها تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة ومنطقة نجران كذلك الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية ).

وأشار إلى أن البحر الأحمر: الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج: من متر إلى مترين، حالة البحر متوسط الموج.

وقال أن الخليج العربي الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة، ارتفاع الموج: نصف المتر إلى متر، فيما حالة البحر: خفيف الموج.