شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المنيع» يوضح حكم من أفطر لعذر وزال العذر في نهار رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، اليوم الاثنين، حكم من أفطر في نهار رمضان لعذر، ثم زال عنه هذا العذر في نفس اليوم، فهل يواصل الفطر أم يمسك.

وقال الشيخ عبدالله المنيع، خلال استضافته في برنامج "فتاوى" الذي يعرض على "قناة السعودية"، إن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا انتهى من العذر المقتضي لإفطاره أثناء صومه، فيجب عليه الإمساك احتراماً لشهر رمضان.

وأشار "المنيع" إلى أن هذا اليوم المُمسك ليس محسوباً للمسلم نفسه، وإنما يصومه على سبيل الإمساك لا على سبيل أنه محسوب له صوماً.