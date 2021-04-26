شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يوافق على مشروع نظام إدارة النفايات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروع نظام إدارة النفايات، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها.

وجاء ذلك خلال جلسة "الشورى" العادية السادسة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.