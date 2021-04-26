شكرا لمتابعة خبر عن "العنف الأسري" يتفاعل مع حالة مواطنة مطلقة تتعرض للتعنيف هي وأطفالها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع شكوى مواطنة منفصلة عن زوجها ناشدت خلالها تخليصها من العنف الذي تتعرض له هي وأطفالها من قبل أهلها.

وقالت صاحبة الشكوى في شكواها: إنها منفصلة ومعها أطفالٌ من طليقها، وتسكن مع أهلها؛ إلا أن بيئة أهلها لا تصلح لها بسبب التعنيف الذي تتعرّض له هي وأطفالها، وإنها ترغب في الخروج من منزل أهلها وأن تسكن في منزل مستقل، فهل يمكنها فعل ذلك بسبب تخوفها من أهلها أن يقوموا بالإبلاغ عنها؟.

ورداً على شكواها طالب مركز تلقي بلاغات العنف الأسري التواصل معه قائلاً: "أختي الكريمة نفيدك بأننا موجودون لخدمتك، ونأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة".