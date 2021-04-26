شكرا لمتابعة خبر عن القاضي عبدالله بن رضوان المشيقح يحصل على الدكتوراه في الفقه المقارن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

حصل فضيلة الشيخ عبدالله بن رضوان بن عبدالكريم المشيقح القاضي في المحكمة الجزائية في وزارة العدل،ورئيس دائرة منازعات الأوراق التجارية على درجة الدكتوراة في الفقه المقارن بتقدير ممتاز مرتفع بنسبة ٩٨٪؜ مع مرتبة الشرفة الأولى،وكانت عنوان الرسالة:(جامع المذاهب لما فيه من اختلاف المذاهب للبسنوي) بإشراف الْأُسْتَاذِ الدُّكْتُور/ خَالِدِ بن عبدالله المصلح، الأستاذ بقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة القصيم،ومناقشة صاحِبَيِ الْفَضِيلَةِ الْأُسْتَاذِ الدُّكْتُور/ عبيد بن سالم العمري، الَأُسْتَاذِ فِي جامعة طيبة، وَفَضِيلَةِ الْأُسْتَاذِ الدُّكْتُور/ يوسف بن عبدالعزيز العقل، الْأُسْتَاذِ المشاركِ فِي قسم الفقهِ بجَامِعَةِ الْقَصِيمِ، وقد تلقى الدكتور عبدالله المشيقح التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء، داعين له بالتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله ،وأن تزيده علماً وسداداً وبركةوتوفيقا،وأن يجعلها الله عوناً على طاعته.

جدير بالذكر أن الدكتور عبدالله المشيقح من طلاب العلم المتميزين، ومن القضاة النشطين ممن يملكون الخبرات العلمية والعملية في المجالات الإدارية والقضائية.

تهانينا العطرة وبالتوفيق الدائم إن شاء الله.