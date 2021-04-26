القيادة تعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا غرق الغواصة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي، وما نتج عنها من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس جمهورية إندونيسيا، قال فيها «تلقيت نبأ الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي، وما نتج عنها من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب».

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