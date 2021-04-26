10 مدن منها الرياض تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا

تصدَّرت مدينة الرياض أعداد حالات الشفاء من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجّلة 385 حالة تعافٍ، من إجمالي 1047 حالة شفاء.

ووفقًا لأرقام وزارة الصحة، تمَّ تسجيل 118 حالة تعافٍ في مدينة جدة، و45 في مكة المكرمة، و38 في الهفوف، و28 في المبرز، و25 في الطائف، و23 في الدمام، 19 في تبوك، و18 في كل من: حائل ووادي الدواسر، و16 في كل من: المدينة المنورة وضرما، و12 في أبو عريش، و11 في الليث، و10 في كل من: عرعر وخميس مشيط والدوادمي.

و9 حالات في كل من: أبها والقنفذة، و8 في كل من: الخبر والدلم وبقيق وبلجرشي، و7 في كل من: عفيف والزلفي والبدع والنعيرية، و6 في كل من: بريدة ونجران وقرية العليا، و5 في كل من: المجمعة وبيشة وعنيزة ومليجة والظهران وحوطة بني تميم وظهران الجنوب و:ضبا والخفجي وخليص وينبع.

و4 حالات في كل من: الجبيل والقطيف والقويعية، و3 في كل من: عقلة الصقور وسكاكا والكامل والبجادية والسعيرة ورياض الخبراء والسليل والعيص والدرعية والخرج ووادي الفرع والجفر.

وتم تسجيل حالتي تعاف في كل من: الموسم ورفائع الجمش والحرجة والباحة والبدائع وخيبر وأملج وحفر الباطن وبللسمر.

وتم تسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: أبوراكة والأسياح وخباش والشنان والعيدابي والعارضة والدرب وجازان ووادي بن هشبل والقحمة ورنية والمويه وأحد المسارحة وشرورة وصبيا وبيش وتربة وبدر والوجه والعلا وتيماء ورفحا وليلى والمزاحمية وشقراء والمذنب ومرات وفيفا ورجال المع والحمنة.

اقرا أيضا:

الصحة: إعطاء أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن