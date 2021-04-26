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خلال 5 سنوات.. «مؤسسة الحبوب» ترفع الطاقة التخزينية للصوامع إلى 3.4 ملايين طن

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الرياض - محمد عبدالله - بنسبة زيادة 37٪..

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه خلال 5 سنوات ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030، رفعت المؤسسة العامة للحبوب الطاقات التخزينية لصوامع تخزين الحبوب بنسبة 37٪ ، من (2.5) مليون طن إلى (3.4) ملايين طن.

وذكرت مؤسسة الحبوب –عبر تويتر- : «خمسة أعوام مزدهرة بالطموحات والإنجازات وبرؤية القيادة الحكيمة لوطننا الغالي اضطلعنا بمسؤوليتنا لاستدامة الأمن الغذائي.. الأمانة التي نعتز بحملها والمسؤولية التي نفخر بأدائها في المؤسسة العامة للحبوب».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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