الصحة: ارتفاع أعداد حالات كورونا الحرجة إلى 1290 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، لتسجل 1290 حالة، مقارنة مع أمس الأحد حيث تم تسجيل 1246 حالة.

وذكرت وزارة الصحة- عبر حسابها على تويتر- أن عدد الحالات النشطة انخفض مسجلا 9657 حالة، مقارنة مع أمس الأحد حيث تم تسجيل 9759 حالة نشطة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 958 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 413174 حالة، وتعافي 1047 حالة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 396604 حالات، ووفاة 13 شخصًا ليصل إجمالي الوفيات إلى 6913 شخصا.

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